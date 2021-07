Sozial in Meerbusch : Frische Erdbeermarmelade für die Meerbuscher Tafel

Sozial in Meerbusch

Langst-Kierst Landwirt Rainer Roos spendete die Früchte, Harald von Canstein kochte sie ein. Der Verein „Meerbusch hilft“ freut sich über die spontane Aktion.

(kir) Hundert Gläser leckere, frisch eingekochte Erdbeermarmelade haben nun den Besitzer gewechselt. Das Dreiecksgeschäft zu Gunsten von „Meerbusch hilft“ sei eine sehr schöne Aktion, freute sich Christina Pavia, die die Gläser für die Meerbuscher Tafel entgegennahm. An der Aktion beteiligt waren Erdbeerbauer Rainer Roos, sein Sohn Alexander und Harald von Canstein, der die roten Früchte verarbeitete.

„Leider hatten wir eine schlechte Erdbeersaison“, berichtete Roos. Im Mai sei es zu kalt und nass gewesen. Die Früchte hätten zu viel Wasser gezogen und faulten daher sehr schnell. Als es im Juni wärmer wurde, hätte er außerdem weniger Früchte als sonst verkaufen können, weil offensichtlich viele Menschen die Gelegenheit nach Corona genutzt hätten, in Urlaub zu fahren. Daher habe er viele Erdbeeren übrig gehabt, die er aber nicht habe vergammeln lassen wollen. Vater und Sohn Roos kamen auf die Idee, die Erdbeeren Harald von Canstein anzubieten, der regelmäßig Marmelade in größeren Mengen kocht und sie an einem Stand vor seinem Hof verkauft.