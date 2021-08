Landwirtschaft in Meerbusch : Speisekürbisse von Roos kommen frisch aus Nierst

Nierst Landwirt Rainer Roos und sein Sohn Alexander verkaufen jetzt auch Kürbisse. Rund 20 verschiedene Sorten gibt es – vier von ihnen sind Speisekürbisse, der Rest Zierkürbisse.

(male) Rainer und Alexander Roos haben immer wieder neue Land-Ideen: „Wir hatten rund einen Hektar Platz auf dem Feld und haben uns überlegt, versuchsweise Kürbisse anzubauen“, erinnert sich Bauer Alexander Roos. Dieses Pilotprojekt von Vater und Sohn zeigt jetzt schon seine prächtigen Früchte. Etwa 20 verschiedene Sorten wachsen auf den Feldern von Bauer Roos, davon sind vier zum Verzehr geeignet und der Rest sind Zierkürbisse. Mit der Ernte der ersten Speisekürbisse haben die beiden nun begonnen und verkaufen das beliebte Gemüse in Direktvermarktung in Langst-Kierst Am Dyck in ihrem Verkaufswagen.