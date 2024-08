Berufungsprozess in Betrugsfall Landgericht erhöht Strafmaß für Meerbuscher

Das Landgericht sah es wie das Amtsgerichts Neuss als erwiesen an, dass der Angeklagte zwischen Januar 2021 und Juli 2022 an 29 Tagen Kleidung bei einem Online-Modehandel bestellt hat – ohne zahlungsbereit oder -fähig gewesen zu sein. Insgesamt kam so eine Summe von etwa 7200 Euro zusammen. Er habe von Anfang an beabsichtigt, die gelieferte Ware nicht zu bezahlen, sondern sie teilweise selbst zu nutzen, so das Gericht. Um trotzdem weiter Ware geliefert zu bekommen und eine Sperrung des Kundenkontos zu umgehen, habe er verschiedene Bestellnamen genutzt und seine Identität so verschleiert.