Ausstellung des Meerbuscher Kunstkreises : Luxustaschen aus Müll und andere Kunstwerke

In der Jahresausstellung des Kunstkreises Meerbusch zeigen 16 Künstler ihre Arbeiten. Darunter viele außergewöhnliche Projekte wie Luxustaschen aus Müll. Bei der Vernissage am heutigen Samstag stellt auch Helge Achenbach sein Kulturprojekt vor.

Der erste Blick in der Teloy-Mühle fällt auf die mannshohen Holzskulpturen, die das Rund des Mühlen-Inneren bevölkern. Diese und die anderen Arbeiten, die dort ab dem heutigen Samstag bei der Jahresausstellung des „KUNSTkreis“ zu sehen sind, wurden von den Künstlern Jems Koko Be (Elfenbeinküste) und Yahia Alselo (Kurdistan) geschaffen. Sie haben in Abidjan und Düsseldorf beziehungsweise in Aleppo Kunst studiert und gehören dem Projekt „Kultur ohne Grenzen“ an, das von dem ehemaligen prominenten Kunstberater Helge Achenbach ins Leben gerufen wurde.