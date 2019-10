Ausstellung im Areal Böhler : Kunst mit Licht-Blick

Margret Ingerfeld und Barbara Tappeser-Köhler zeigen ihre Kunst im Kunstraum 08.

Bisher standen häufig Strukturen in Stoffen und deren Haptik im Mittelpunkt. „Plötzlich geht der Blick in die Weite – Horizonte, Wolkenformationen, Spiegelungen, Erinnerungen an den Niederrhein“, erklärt sie die meist in Öl auf Jute erstellten Bilder in poetisch anmutender Farbgebung. Die Quelle des Lichts ist nicht genau zu orten, lässt die Landschaften geheimnisvoll erscheinen und zieht die Blicke auf sich. „Es überrascht mich selbst, ‚was sich da malt‘ und ich frage mich oft, wie es weitergeht“, beschreibt Margret Ingerfeld die Art, wie ihre Bilder entstehen. Die ehemalige Lehrerin und studierte Kreativ-Therapeutin lebt in Büderich und zeigt auch Holzschnitz-Arbeiten.