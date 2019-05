Ausstellung wird am Sonntag eröffnet : Kraftvolle Malerei mit feuriger Dynamik

In der Reihe „Kunst in der Apsis“ führt die Velberter Künstlerin Simone Ramshorn farbintensiv und leidenschaftlich durch das christliche Fest. Foto: RP/Veranstalter

Und so dominiert diese liturgische Farbe auch die auf das Pfingst-Geschehen und damit auf die aktuelle „Kunst in der Apsis“ abgestimmte Ausstellung in der Evangelischen Kirche Osterath.

Das trifft nicht nur auf das Rot zu, mit dem die in Velbert lebende Künstlerin (Jahrgang 1965) die Dynamik einzelner Geschehen der Pfingstgeschichte darstellt. Ihre Farben sind grundsätzlich „voller Leidenschaft“. Denn das Malen, die Kreativität gehört zu ihrem Leben: „Ich glaube, ich bin mit einem Pinsel in der Hand geboren.“ Einem Studium im Fachbereich Malerei & Grafik folgten Fachfortbildungen und Lehrtätigkeiten – immer mit dem Fokus auf die Malerei.

An die jeweilige Motiv-Aussage geht sie langsam heran, baut das Bild Schicht für Schicht auf: „Ich halte die Farben wie einen Rucksack bereit, somit bleibt auch die Aussage in Bewegung.“ „Kunst in der Apsis“-Initiatorin Marlies Blauth kennt die Künstlerin von gemeinsamen Aktionen. Sie sagt: „Simone Ramshorn gießt ihre feurige Dynamik nie aggressiv anmutend in den Raum. Die Bilder eröffnen in ihrer Gegenstandslosigkeit auch unbekanntes Terrain, das erkundet werden kann.“