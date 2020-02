Ausstellung : Im Alten Küsterhaus wird es eisig

Patrizia Lohmann und Alexander Ernst Voigt zeigen ab Donnerstag ihre Kunstwerke unter dem Titel „tropical snow“.

„Tropical snow“, so steht es über der Ausstellung, die am heutigen Donnerstag in der Galerie im Alten Küsterhaus in Büderich eröffnet wird. Übersetzt lautet der Titel ‚tropischer Schnee‘. Das weist auf scheinbaren Gegensätze hin, die allerdings nur auf den ersten Blick absolut konträr wirken.