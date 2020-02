Kunst in Meerbusch : Evangelische Kirche zeigt neue Bilder

Die Meerbuscher Ausstellungsreihe „Kunst in der Apsis“ wird mit Arbeiten der Künstlerin Andrea Weyergraf-Hahn fortgesetzt. Sie zeigt ihre Werke unter dem Titel „Hoffnung“. Vernissage ist am Sonntag.

„Hoffnung“ steht über den Arbeiten, die den Blick auf die beginnende Passionszeit und die folgende Osterzeit lenken. Damit wird „Kunst in der Apsis“ der Evangelischen Kirche Osterath fortgesetzt. Als Initiatorin der Reihe ist es Marlies Blauth gelungen, mit Assemblagen und Malerei der in Ratingen lebenden Künstlerin Andrea Weyergraf-Hahn, eine sehr sensible Kunstpräsentation zusammenzustellen. „Wohltuend zurückgenommen in kleinen bis mittleren Formaten vermitteln diese in individuell entwickelten Arbeitsmethoden entstandenen Werke eine besonders ästhetische Wirkung“, sagt Marlies Blauth.