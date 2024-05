Kunst in Meerbusch „Umschreibung einer Leere“ im Küsterhaus

Am 2. Mai wird in der Galerie des Alten Küsterhauses eine Ausstellung mit Arbeiten von Anja Schubert eröffnet. Die Düsseldorferin studierte in England und Australien Kunst und Design und arbeitet seit 2000 in ihrer Heimatstadt. „Der Kunst von Anja Schubert liegt die Prämisse zugrunde, eine ganz individuelle, künstlerische Vorstellung an Materialien zu erproben und zu binden und dieser in einem langwierigen Prozess des Auffindens und Experimentierens eine Form zu geben“, erklärt Kuratorin und Küsterhaus-Organisatorin Isabelle von Rundstedt. Die Arbeiten sind plastische Erscheinungen, Geschöpfe, die taktil und zart wirken, und zugleich etwas, das erstarrt und erstarkt ist, sie haben ein Zwischenstadium eingenommen. Es sind beispielsweise ein geglühtes Kupferblech, auf dem sich nach dem Erkalten Staubpartikel bilden und in unvorhersehbaren Farbnuancen schimmern. Die Oberfläche hat sich nach mehrmaligem Bearbeiten stetig verändert.