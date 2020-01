St. Mauritius Therapieklinik : Gute-Laune-Kunst in der Klinik

Kunstschaffende des „Studio 111“ des Hauses St. Josef Düsseldorf setzen die Reihe „Kunst in der St. Mauritius Therapieklinik“ fort. Bei der 64. Ausgabe bis Ende Februar werden lebensfrohe Bilder gezeigt.

Farbig, fröhlich, lebensfroh – so könnte kurz zusammengefasst die Beschreibung der Motive lauten, die aktuell die öffentlichen Räume der St. Mauritius Therapieklinik in Osterath schmücken. „Unsere Patienten sind begeistert und sehen sich die Bilder immer wieder an“, freut sich Kuratorin Monika Sterk über diese gelungene Ausstellung, übrigens die 64. in der Reihe „Kunst in der St. Mauritius Therapieklinik“.

Damit geben die 21 Kunstschaffenden in meist leuchtend-positiven Farben wieder, was sie fühlen und was sie erleben. Sie alle finden sich im „Studio 111“ zusammen, einem Kunstatelier des Hauses St. Josef in Düsseldorf. „Das Studio bietet seit rund 25 Jahren Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken und weiter zu entwickeln“, erklärt Jutta Döring, pädagogische Mitarbeiterin des Kunstateliers. Sie freut sich, in der Therapieklinik einen umfassenden Querschnitt präsentieren zu können: „Das ist für das Selbstbewusstsein unserer Künstlerinnen und Künstler ganz wichtig.“ Auch deshalb sind die Malkurse sehr beliebt. In dem dort stattfindenden Austausch hat sich beispielsweise Silvia Fuchs inspirieren lassen, unter anderem Menschen mit außergewöhnlichen Berufen in ihrer nicht alltäglichen Berufskleidung darzustellen. Auch Petra Opitz bevorzugt menschliche Darstellungen, wie den fantastisch dargestellten „Mann mit Blumen“.