Areal Böhler : Offenes Atelier zur Kunstmesse

Christof Hartmann arbeitet als Künstler auf dem Areal Böhler. Darum freut er sich, dass ab Freitag wieder die Kunstszene zur „Art Düsseldorf“ an seiner Tür vorbeigeht. Aber: Er öffnet diese Tür für alle Besucher.

Die Kunstmesse „Art Düsseldorf“ bringt bis Sonntag nicht nur regionale und internationale Galerien zeitgenössischer Kunst auf das Areal Böhler – sie zieht auch gleichermaßen Experten und Kunstinteressierte an. Die Anwesenheit der Kunstszenerie nutzt Christof Hartmann, um seine Werke außerhalb der Messehallen zu präsentieren. Sein Atelier und Showroom in Haus 37 ist geöffnet und empfängt die Besucher mit vorwiegend großformatigen bis überdimensionalen Arbeiten.

„Alles fließt in meine Bilder ein, auch der entstehende Druck. Er wird verarbeitet und lässt eine positive Spannung entstehen“, so Christof Hartmann. Er selbst bezeichnet sich als „purer Düsseldorfer mit Wurzeln in der Altstadt“, blickt zurück auf die Studienzeit in der Kunstakademie als Meisterschüler von Karl Bobek und ist nach wie vor der Meinung, dass zur Kunst Malen, Zeichnen und Bildhauerarbeit gehören.