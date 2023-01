Entwicklungsplan Kommunen wollen Kultur gemeinsam stärken

Langfristig stellt das Projekt die Weichen für einen gemeinsamen Ansatz im Kulturmarketing – so könnten die Städte ihre jeweiligen Angebote über eine zentrale Stelle in den Nachbarkommunen und darüber hinaus bewerben. Auf praktischer Ebene soll das kulturelle Angebot gefördert, verbreitert und attraktiver gemacht werden – auch mit dem Ziel, ein neues Publikum zu gewinnen und die Kultur insgesamt zugänglicher zu machen, zum Beispiel mit digitalen Angeboten. Das könnte auch jüngere Menschen ansprechen und an die Kultur heranführen.