Landwirtschaft in Meerbusch : Die Kürbisernte ist gestartet

Meerbusch Eigentlich wollten die Landwirte Rainer und Alexander Roos ihre Kürbisse Ende Oktober ernten – passend zu Halloween. Aber durch das warme Wetter und die Bewässerung sind die Pflanzen so gut gewachsen, dass die Früchte schon jetzt reif sind.

So sind für Vorbeifahrende auf dem Acker an der Marie-Curie-Straße in Osterath orangefarbene Hokkaido-Kürbisse, Spaghettikürbisse und viele andere Speise- sowie Zierarten sichtbar. Vor etwa drei Monaten haben die Landwirte gesät, die rankenden Pflanzen sind in Mulchfolien, die den Boden bedecken, gewachsen.