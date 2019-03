Die Woll-Malerin : Von Mozarts Musik zur Malerei

Künstlerin Elma macht Bilder aus farbiger Wolle. Das abgebildete Wollbild heißt „Der Wächter“. Seine zwei verschiedenen Gesichtshälften stehen für die zwei Seiten der Seele. Foto: A. Anderson. Foto: A. Anderson

Die Meerbuscher Künstlerin Elma studierte Klavier und arbeitet nun als Woll-Malerin. Ihre Liebe zur Musik hat sie dabei nie verloren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Wallerang

Der Werdegang von Elma wirkt höchst ungewöhnlich: Studiert hat die in Meerbusch lebende Künstlerin Musik mit Hauptfach Klavier. In ihrer Wohnung in Osterath steht ein schwarzer Bechstein-Flügel. Auf dem Notenpult befinden sich Bände mit Werken von Mozart sowie virtuosen Konzertetüden von Franz Liszt und Alexander Skrjabin. Und im Klavierzimmer hängen jede Menge Bilder aus farbiger Wolle – sehr feine, fast fotorealistische Gemälde von Menschen, Tieren und Pflanzen. Geschaffen hat diese Welt aus Wolle Elma selbst.

Die Aktivität als bildende Künstlerin kam spät, die Musik viel früher. Auftritte hatte Elma in Meerbusch, Düsseldorf und anderen Städten. Nach Deutschland kam die gebürtige Japanerin schon im Kleinkindalter, ging in Krefeld aufs Gymnasium, begann aber schon nach der Mittleren Reife mit dem Musikstudium, zunächst als Jung-Studentin bei Barbara Szczepanska an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf dann in Hannover bei Vladimir Krainev. Doch als Konzertpianistin tritt die filigrane junge Dame kaum noch in Erscheinung, auch wenn sie ihr anspruchsvolles Repertoire am Flügel wach hält.

INFO Geboren in Tokio, Kindheit in Meerbusch Biografisches Geboren wurde Elma in einem Dorf in der Nähe von Tokio. Bereits im Kleinkindalter kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland und wuchs in Meerbusch auf. Das Gymnasium besuchte sie in Krefeld, ging aber mit der Mittleren Reife ab und widmete sich der Kunst. Sie studierte Klavier in Düsseldorf und Hannover. Künstlerisches Seit einigen Jahren widmet sich Elma vorwiegend der bildenden Kunst, von der sie ihren Lebensunterhalt bestreitet – etwa durch Portraits im Kundenauftrag. Ihre Bilder sind in Gemeinschaftsausstellungen zu sehen unter anderem in der Teloy-Mühle.

Im Gespräch wirkt Elma zuvorkommend, kontrolliert, bestimmt und leidenschaftlich zugleich. Sie serviert Lindenblütentee und selbst gemachtes Konfekt. Die schwarzen Haare hat Elma kunstvoll und akkurat hoch gesteckt. Obst befindet sich auf dem Tisch, aber kein echtes, sondern welches, das täuschend echt aussieht. Bananen, Äpfel, Aprikosen, Pflaumen und andere Früchte bestehen – wie die Gemälde an der Wand – aus Wolle. Elma hat sie selber hergestellt. Die Äpfel sind etwas härter, die Aprikosen weicher. Und das sei Absicht, sagt die Künstlerin. Jeder Stil, jedes grüne Blättchen, sogar ein brauner Reife-Fleck auf dem Apfel ist aus der unversponnenen Wollfaser, die etwas wie Watte aussieht. In verschiedensten Farben hat sich Elma die watteartige Wolle gekauft. Gesichter in allen Schattierungen kann sie damit nachbilden, so exakt, dass es schon unheimlich ist. Ein Selbstportrait zeigt Elma an einem Apfelbaum. Links davon hängt ein großes Harlekin-Gemälde an der Wand. „Der Wächter“ lautet der Titel, und der eigentlich witzige Harlekin schaut nicht heiter, sondern kritisch.

Mit seiner Waffe bewache er das Reich der Kunst, erklärt Elma. Der Wächter stehe vor dem Fenster zum Himmel, links und rechts vor ihm zwei Vorhänge, prachtvoll der eine, schäbig der andere. „Der Wächter steht an der Schnittstelle.“ Dass eine Gesichtshälfte der Figur hell, die andere dunkel ist, stehe für zwei Seiten der Seele. „Das Dunkle ist aber nicht negativ“, klärt Elma auf. „Die Nacht kann sehr sanft sein und weich wie eine dunkle Moll-Tonart.