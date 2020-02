Karneval : Bunte Kulisse für den Rathaussturm

Meerbusch „Jeck in die Siebziger“ heißt das Motto an Altweiber: Passend zur Gründung der Stadt Meerbusch vor 50 Jahren. Der Künstler Günther Margielsky hat dafür eine schöne bunte Welt zwischen VW-Bully, Schlaghose und rosa Brille gemalt.

Gegen 11 Uhr wird‘s langsam ernst: Robert Daniels, seines Zeichens Prinz der „Freien Herrlichkeit Nierst“, wird den Rathausschlüssel einfordern – zunächst wie immer vergeblich. Wie die Narren den Zirkus-Eingang knacken, ins Haus eindringen und den Schlüssel erobern wollen, ist traditionsgemäß geheim. Punkt 11.11 Uhr wird der Prinz mit Abordnungen aller Meerbuscher Karnevalsgesellschaften die Rathausmacht an sich reißen. Die Kinderprinzenpaare aus Nierst und Lank-Latum helfen mit. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage erlebt die jecke Herausforderung in diesem Jahr zum fünften Mal und will auch diesmal wieder so lange wie möglich standhalten. Anschließend ist im Karnevalszelt hinterm Rathaus die Sturm-Party für alle mit DJ Daniel Coenen. Würstchen und Pommes gibt es am Imbisswagen des Osterather „Hungerstopp“. Der Eintritt ins Zelt ist frei. In Meerbusch gelten während der Karnevalstage folgende Änderungen: Die Bürgerbüros haben am Donnerstag wie gewohnt von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet, der „lange Donnerstag“ im Bürgerbüro Lank fällt allerdings aus. Das Meerbad schließt an Altweiber um 13 Uhr. Am Rosenmontag haben die Schwimmer komplett Pause, am Veilchendienstag öffnet das Meerbad wieder ab 12 Uhr. Die Stadtbibliothek und die Zweigstellen in Lank und Osterath sind an Altweiber und am Rosenmontag zu. Am Freitag vor Karneval gelten in allen Dienststellen die üblichen Öffnungszeiten. Am Rosenmontag ist die Verwaltung generell geschlossen.