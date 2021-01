Kultur in Meerbusch : Harte Einschnitte für Kulturschaffende

Meerbusch Der Lockdown bringt Künstler aus Meerbusch in eine angespannte wirtschaftliche Lage. Die Stadt selbst hat keinen Hilfsfond. Sie informiert aber über Förderprogramme und unterstützt bei der Abwicklung.

Mit Blick auf eine Unterstützung seitens der Stadt erinnert die Kulturbeauftragte an die zwei Kunst-Wettbewerbe, die mit Prämien zum Stadtjubiläum ausgeschrieben worden waren. Zu den Gewinnern gehört auch Erika Danes, Vorsitzende des Vereins Meerbuscher Künstler. Sie hat von keinem der allgemeinen Hilfsangebote Gebrauch gemacht und gibt zu bedenken, dass der Künstlerverein Jahr für Jahr von der Stadt unterstützt wird – durch die Bereitstellung der Teloy-Mühle als Austragungsort der Jahresausstellung und einen Euro-Betrag für die Erstellung der Drucksachen: „Diesen Betrag haben wir auch 2020 erhalten – obwohl die Ausstellung nicht stattfinden konnte. Die Summe wurde genutzt, um unsere Homepage neu zu gestalten.“ Grundsätzlich mehr Unterstützung seitens der Stadt hatte sich Marlies Blauth erhofft. Nach mehreren Versuchen, an ein Hilfsprojekt heranzukommen, hat sich die Osterather Künstlerin und Lyrik-Autorin für das NRW-Stärkungspaket „Kunst und Kultur“ im Rahmen der Pandemie entschieden: „Das ist an ein Projekt, aber an keine Kunstsparte gebunden.“ Blauth, die in Dortmund geboren und ihrer Heimat eng verbunden ist, hat ein Projekt ausgewählt, in dem Kohlestaub-Bilder die Protagonisten sind. Um in diesen Arbeiten auch der jahrhundertelangen Geschichte um den Ruhrbergbau gerecht zu werden, reist Blauth durchs Ruhrgebiet, ist dabei auf Gedichte gestoßen, hat eine der letzten Kohlehandlungen in Dortmund aufgesucht, Erinnerungen an die Kindheit aufgefrischt und sich Kohle-Stücke besorgt: „Die zerreibe ich in verschiedenster Körnung zu Staub und setze sie gestalterisch ein.“ Im Juni wird sie den erforderlichen Sachbericht zum Projekt „Kohlestaub“ dem NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft vorlegen.