Erziehung in Meerbusch Die Küken piepen sogar im Ei

Nicht nur an den lebenden Jungvögeln können die Kinder lernen. Passend zur Osterzeit hatte Gitti im Spielzimmer auch ein Erklär-Poster aufgehängt, das in einer kindgerechten Bildergeschichte den Weg vom Ei zum Huhn schildert. Gemeinsam mit der fünfköpfigen Rasselbande schaut sie sich das Plakat immer wieder an, die wilde Bande lauscht gespannt Gittis Worten und bei den Eltern daheim oder wenn Besucher kommen sprudelt es nur so aus den Jüngsten heraus. In ihren Worten erklären sie die Frühlingsgeschichte rund um’s Ei.