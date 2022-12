Advent in St. Mauritius Eine Krippe, die etwas erzählen will

Mit tatkräftiger Hilfe der Schützenkompanie Gesellschaft Hildegundis von Meer und des Dachdeckers Toni Plenkers wurde die Krippenlandschaft aufgebaut. Nun können die Besucher gespannt darauf sein, was sich in den nächsten Wochen tut. In der Geburtsszene zu Weihnachten kommen natürlich auch die Schäfer und zum 6. Januar die drei Weisen aus dem Morgenland vor. Denn die Botschaft des Jesuskindes gilt für alle Menschen, gleich welchen Standes. Im Januar wird dann sogar einiges aus dem Leben des Heilandes dargestellt. Es lohnt sich also, in den kommenden Wochen mehrmals in der Büdericher Kirche vorbeizukommen. Die Kirche ist tagsüber bis zur Dunkelheit offen. Ein ausgelegtes Blatt erläutert die Szenen.