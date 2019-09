Bei „Tod auf Schloss Weinstein“ dürfen alle ermitteln : Heiteres Krimi-Dinner in Nierst

Tätersuche zum Mitraten: Anmeldungen werden bis Sonntag angenommen.

Zur Schauspielerei sind die drei Senioren eher durch Zufall gekommen. „Ich habe in Linn mal mitgespielt“, erzählt die Niersterin Inge Rose. Als sie in Lank-Latum von dem geplanten Stück „Türke mit den drei goldenen Haaren“ hörte, sprach sie Regisseur Michael Hübner an: „Er hat für meinen Mann und mich Rollen hineingeschrieben.“ Damit die Gruppe nach den Aufführungen im Sommer 2018 nicht auseinanderbricht, konnten die Laien-Schauspieler Michael Hübner zu einem neuen Stück überreden. Dass darin auch Adelheid Steinmann und der im Shanty-Chor Linn als Koordinator tätige Walter Nowak Rollen bekommen haben, finden sie toll. „Ich wollte das einfach ausprobieren, finde Theater schon immer schön, aber stand noch nie auf der Bühne“, erzählt Adelheid Steinmann.

„Das Ganze wirkt wie ein Spiel, ein Krimi-Dinner“, findet Walter Nowak. Er weiß, dass die Zuschauer gut aufpassen und die Lösung schnell parat haben: „Es muss spannend und verwirrend bleiben.“ Hinter der Aufführung in den Bürgerräumen Nierst am 15. September, 18 Uhr, steht die Kfd Nierst. Vize-Vorsitzende Ilona Appelt nimmt Anmeldungen entgegen. Denn auch die Geselligkeit und das Buffet spielen eine entscheidende Rolle. Von Ehrenamtlern zubereitet, können die Leckereien in den zwei Pausen probiert werden, die in den gut dreistündigen Theaterabend eingeplant sind.