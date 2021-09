Lesung in Meerbusch : Mordgeschichten unter freiem Himmel

Lesung in Meerbusch

Osterath Gerti Beiner aus Osterath hat beim Krimi-Quiz der RP eine Lesung mit den Krimi-Cops gewonnen. Sie und ihre Freunde haben die Stunden mit ihnen im Garten bei Würstchen und Erfrischungen sehr genossen.

So etwas hat es in Osterath noch nie gegeben: zwei waschechte Polizisten aus Düsseldorf sitzen gemütlich bei Würstchen und Kaltgetränken im Garten am Bommershöfer Weg und lesen aus ihrem Kriminalroman vor.