Finanzen in Meerbusch Krieg und Corona kosten die Stadt acht Millionen Euro

Ein Blick in die umfangreichen Tabellen verrät, dass die – für viele Menschen aus dem Alltag weitgehend verschwundene – Corona-Pandemie den Meerbuscher Stadtfinanzen nach wie vor mit einem Millionenbetrag belastet. Mehrausgaben und Mindereinnahmen von knapp 1,4 Millionen Euro bis zum Jahresende werden aktuell veranschlagt, das ist etwas weniger als in der Haushaltsplanung angenommen. Der größte Posten mit 984.000 Euro sind in dieser Rechnung die Kosten für die Schäden des ÖPNV, die nicht durch den Rettungsschirm des Landes gedeckt sind. Dazu kommen 135.000 Euro für die Reinigung, Versicherung, Wartung und die Stromkosten der Lüftungsanlagen, die im Zuge der Pandemie in den Schulen eingebaut wurden. Außerdem leidet die Einkommenssteuer weiterhin unter den Folgen der Pandemie. Dass die Schäden durch Corona geringer ausfallen als im vergangenen Jahr noch angenommen liegt an den geringeren Ausgaben im Bereich Zentrale Dienste, etwa Anschaffungskosten für Selbsttests der Mitarbeiter oder Hygienemaßnahen. War hier ursprünglich noch mit Kosten von 50.000 Euro gerechnet worden, hat sich in der zweiten Jahreshälfte gezeigt, dass wohl nur 5000 Euro ausgegeben werden müssen.