Baustellenverkehr in Meerbusch Sperrung in der Issel vorübergehend aufgehoben

Die Ausbau- und Sanierungsarbeiten am Klärwerk Düsseldorf Nord in der Ilvericher Altrheinschlinge sind ein Großprojekt, welches auch Einfluss auf den Verkehr in der Gegend hat. So wurde bereits im Juni der Kreuzwildweg, die Hauptachse für die Abfahrt der Baustellenfahrzeuge von der Kläranlage in Richtung Strümp, für Spaziergänger und Radfahrer gesperrt. Die dazugehörigen Arbeiten verzögern sich allerdings, so, dass der Weg jetzt vorübergehend wieder freigegeben wird.