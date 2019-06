Verein für Behinderte : Wichtige Arbeit zur Stärkung der Familien

Kreisdirektor Dirk Brügge besuchte den Verein für Behinderte in Meerbusch.

Der VfB Meerbusch sieht sich als Schnittstelle zu den Kostenträgern und steht nicht nur den 283 Mitgliedern zur Seite, sondern ist generell offen für Menschen, die Fragen haben über Einrichtung, Wohnform oder Pflegeversicherung. Der an der Rudolf-Diesel-Straße in Osterath ansässige Verein bietet wöchentliche Sport- und Freizeitgruppen für Jung und Alt sowie ein monatliches Erwachsenenprogramm mit Kegeln, Kino, Theater, Kochen, Konzerten und anderen Ausflügen an. Auch Aktivitäten in den Schulferien und Nachmittagsbetreuung werden angeboten und sollen betroffenen Eltern Freiräume verschaffen.