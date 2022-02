Bildung in Meerbusch : Weitere Extra-Lernzeit für Schüler

Meerbusch Als Folge der Corona-Pandemie haben viele Jungen und Mädchen erhebliche Lerndefizite. Die Stadt Meerbusch und die Volkshochschule bieten im Frühling erneut kostenfreie Aufholkurse für Schüler der weiterführenden Schulen an.

Alexander Ruth von der VHS erklärt das Prozedere und die Kurse, die in diesem Frühjahr an vier Samstagen in den Räumen der VHS an der Hochstraße 14 in Osterath stattfinden werden: „Wir haben an die vier Schulleitungen der weiterführenden Schulen in Meerbusch eine Mail geschickt. Die Schulleiter haben wiederum die Umfrage-Mail an die Eltern der Kinder und Jugendlichen von der fünften bis zu Klasse dreizehn (Q2) weitergeleitet. Wir wollen damit den Bedarf abfragen“. Bis Freitag, 11. Februar, haben nun die Eltern und Schüler Zeit, ihr Interesse an Aufholkursen in Mathematik, Deutsch, Englisch Französisch, Latein und Spanisch kund zu tun.