Konverter in Meerbusch: SPD forciert Brief an Wirtschaftsminister Altmaier

Konverter-Standort in Meerbusch : SPD forciert Brief an Wirtschaftsminister Altmaier

(tak) Die Meerbuscher SPD setzt sich dafür ein, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sich in Meerbusch ein Bild vom Konverter-Standort Osterath macht. Dafür hat die Fraktionsvorsitzende Nicole Niederdellmann-Siemes ihre Kontakte genutzt und den Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus gebeten, einen Brief an den Minister zu schreiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tanja Karrasch Von Tanja Karrasch Autorendetails aufklappen Tanja Karrasch (tak) ist Redakteurin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Einen ähnlichen Brief hatte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage hatte im Auftrag des Stadtrates in der vergangenen Woche an Altmaier geschickt.