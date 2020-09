Kommunalwahl in Meerbusch : „Für meine erste Wahl möchte ich ins Wahllokal“

Alexander Modlich (18) ist am Sonntag Erstwähler. Foto: Sebastian Kalenberg

Meerbusch Am Sonntag steht in Meerbusch die Kommunalwahl an. Welche Themen sind besonders wichtig? Gehen die Menschen ins Wahllokal oder haben sie sich für Briefwahl entschieden? Wir haben uns bei Meerbuscher Bürgern umgehört.

Stas Scheiemann, der Digitale

„2017 bin ich von Düsseldorf nach Meerbusch gezogen, daher ist es meine erste Kommunalwahl hier. Noch weiß ich nicht genau, wen ich wählen werde, ich informiere mich aktuell noch im Internet über die Programme der Parteien. Dabei stehen für mich die Themen ÖPNV und Urbanisierung im Mittelpunkt.

Stas Scheiemann Foto: Sebastian Kalenberg

Ich verstehe nicht, wieso wir noch nicht online wählen können – technisch wäre das kein Problem. Ein Wahllokal klingt wie aus dem letzten Jahrhundert.“

Sabine Wimmer, die Naturfreundin

„In diesem Jahr überlege ich, den Grünen meine Stimme zu geben. Die setzen sich mehr für die Natur in Meerbusch ein als die anderen Parteien, und das entspricht auch meiner Linie.

Ein Problem in Meerbusch ist zum Beispiel, dass sich viele Jäger nicht an Regeln und Vorschriften halten. Ich wünsche mir eine Partei, die etwas dagegen unternimmt. Zu den Bürgermeisterkandidaten kann ich wenig sagen, weil die ja alle recht unbekannt sind.“

Sabine Wimmer Foto: Sebastian Kalenberg

Alexander Modlich, der Erstwähler

„Ich bin vor kurzem erst 18 Jahre alt geworden, das ist also meine erste Wahl überhaupt. Besonders wichtig ist mir die Ausstattung in den Schulen, das Netz in Büderich und die Preise des ÖPNV, die meiner Meinung nach günstiger werden sollten. Ich habe mir Zeit genommen und mich informiert, was die Parteien dazu sagen, und habe mich schon entschieden. Am Sonntag werde ich mein Kreuz vor Ort machen und nicht etwa über Briefwahl. Für meine erste Wahl möchte ich klassisch ins Wahllokal gehen.“

Alexander Modlich Foto: Sebastian Kalenberg

Isolde Vasen, die Unentschlossene