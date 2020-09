Parteien, Kandidaten, Knackpunkte : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Meerbusch

Auch in Meerbusch sind am 13. September die Bürger zur Wahl aufgerufen. Foto: dpa/Ina Fassbender

Meerbusch Die Kommunalwahl in Meerbusch rückt näher. Um das Amt des Bürgermeisters kandidieren sechs Kandidaten. Die Themen Verkehr, Wohnen und das Interkommunale Gewerbegebiet mit Krefeld dürften eine besondere Rolle spielen. Hier sind die wichtigsten Infos zur Wahl.

Am 13. September 2020 sind rund 45.300 wahlberechtigte Bürger in der Stadt dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister und einen neuen Stadtrat zu wählen, außerdem einen neuen Kreistag sowie einen Landrat. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten vor der Wahl.

Wer darf wählen?

Wer steht bei der Kommunalwahl 2020 zur Wahl?

Klar ist bereits jetzt, dass Meerbusch einen neuen Bürgermeister bekommt. Amtsinhaberin Angelika Mielke-Westerlage (CDU) tritt nicht mehr an. Folgende Kandidaten bewerben sich für das Bürgermeisteramt: Christian Bommers (CDU), Michael Billen (SPD), Karl Trautmann (FDP), Marcel Winter (parteilos mit Unterstützung der Grünen), Thomas Dzulko (parteilos), Marco Nowak (Linke). Wenn am 13. September keiner dieser Kandidaten die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhält, also mindestens 50 Prozent, gibt es am 27. September eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Wie war das Wahlergebnis 2014?

Wer hat seit 2014 „regiert“?

Welche wichtigen Entscheidungen stehen nach der Kommunalwahl an?

Meerbusch befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Vor allem die Stadtteile Büderich und Osterath haben Zuwachs, dazu sind dort auch Neubaugebiete in den kommenden Jahren geplant, auf dem Areal Böhler und am Kamper Weg entlang der K-Bahn-Linie. Eine Frage ist, wie das damit verbundene Wachstum so gestaltet werden kann, dass die Infrastruktur Schritt halten kann. Ein wichtiger Punkt dabei sind bestehende Verkehrsprobleme, die sich verschärfen könnten. Das letzte Wort für das umstrittene Interkommunale Gewerbegebiet mit Krefeld ist noch nicht gesprochen. Grüne und FDP sind gegen die Kooperation und möchten, dass Meerbusch alleine ein Gewerbegebiet an der A44 aufbaut, die UWG ist dagegen, weil sie die Versiegelung von wertvollen Ackerflächen verhindern möchte.