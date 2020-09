Kommunalwahl in Meerbusch : Bommers und Winter gehen in die Stichwahl

Meerbusch Die Wähler entscheiden am 27. September, ob Christian Bommers (CDU) oder der parteilose Marcel Winter Bürgermeister wird. CDU und SPD müssen bei der Ratswahl Verluste hinnehmen, die Grünen legen stark zu.

Wer nun aber der neue Bürgermeister von Meerbusch und damit Nachfolger der aktuellen Verwaltungschefin Angelika Mielke-Westerlage (CDU) wird, ist noch nicht entschieden. Am 27. September stehen sich Christian Bommers (CDU) und Marcel Winter (parteilos, unterstützt von Bündnis90/Grüne) in einer Stichwahl gegenüber. Dass es keiner der sechs Kandidaten im ersten Wahlgang schaffen würde, die absolute Mehrheit zu bekommen, war erwartet worden. „Bei so vielen Bewerbern würde mich alles andere überraschen“, sagte Angelika Mielke-Westerlage bereits vor der Stimmauszählung. Dass der 43-jährige Bommers in die Stichwahl kommen würde, war klar. Überraschender war, dass sein Gegner nun Marcel Winter heißt. Viele hatten vorher auf Michael Billen (SPD) und Karl Trautmann (FDP) gesetzt. Michael Billen sagt zu seinem enttäuschenden Wahlergebnis: „Ich habe mir bei Weitem mehr erhofft – zumindest den Einzug in die Stichwahl hatte ich mir ausgerechnet.” Die großen Stimmverluste im Vergleich zur letzten Kommunalwahl vor sechs Jahren führt Billen auch auf den schlechten Trend der Bundes-SPD zurück. „Da kommt man leider nicht dran vorbei. Es ist enttäuschend, dass politische Erfahrung nicht berücksichtigt wird und auch nicht wahrgenommen wird, was wir kommunal erreicht haben.” Dem sichtlich geknickten SPD-Kandidaten blieb am Ende des Wahlabends nicht mehr übrig, als nach vorne zu schauen: „Das Leben geht weiter, wir werden weiter arbeiten.”