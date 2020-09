Kommunalwahl 2020 : So wirkt sich die Wahl auf den Meerbuscher Stadtrat aus

Die Grünen sind die Gewinner der Wahl. Marcel Winter (3.v.r. stehend) und seine Frau Sarah (rechts daneben) verfolgen die Stimmauszählung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Mehr Sitze, neue Parteien, andere Mehrheiten: Was wird sich nach der Kommunalwahl am Sonntag im Meerbuscher Stadtrat ändern? Eine Übersicht zu den Ergebnissen.

Trotz Verlusten (-5,19 Prozent gegenüber 2014) ist die CDU Meerbusch ein Gewinner der Kommunalwahl. Mit 40,09 Prozent hat sie erneut die meisten Stimmen und damit die Mehrheit im neuen Rat. Der CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt, Christian Bommers, muss zwar am 27. September in die Stichwahl, hat aber im ersten Wahlgang 46,43 Prozent geholt. „Ein super Ergebnis“, sagt CDU-Fraktionschef Werner Damblon dazu. Außerdem haben alle 24 CDU-Kandidaten in den Wahlbezirken ihre Direktmandate geholt.

Gewinner Wie in fast allen Kommunen sind die Grünen auch in Meerbusch die großen Gewinner der Kommunalwahl. Mit Marcel Winter geht der parteilose, aber von ihnen unterstützte Kandidat in die Bürgermeister-Stichwahl gegen Christian Bommers (CDU). Im Rat konnten die Grünen als einzige Partei ihr Ergebnis von 2014 verbessern (AfD und Die Partei waren 2020 erstmalig dabei) und kletterten mit einem Gewinn von 11,79 Prozent auf insgesamt 23,64 Prozent.

INFO Wie läuft die Stichwahl in Meerbusch ab? Bürgermeister Christian Bommers (CDU) und Marcel Winter (parteilos, Unterstützung der Grünen) treten in der Stichwahl gegeneinander an. Landrat Amtsinhaber Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) trifft auf Herausforderer Andreas Behncke (SPD). Wahl Die Wahlbenachrichtigung ist auch am 27. September gültig. Briefwähler erhalten ihren Stimmzettel automatisch.

Einen schönen Wahlabend genoss auch die 38-jährige Ilona Appel, die nicht nur erstmalig für die CDU in den Stadtrat einzog, sondern auch das zweitbeste Ergebnis aller Wahlbezirke feiern konnte. Mit 52,84 Prozent erhielt sie über die Hälfte der Stimmen in Langst-Kierst/Nierst – nur CDU-Chef Damblon bekam mit 57,29 Prozent in Meererbusch noch mehr Zuspruch. Natürlich habe sie sich eine Direktwahl ausgerechnet, zumal sie seit fünf Jahren besonders aktiv in der Jugend- und Schularbeit sei und deshalb vielen Menschen in Nierst ein Begriff sein müsste. „Dennoch bin ich ja noch recht neu, jung, unerfahren und eine Frau. Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten bin ich in die Partei gerutscht und freue mich auf die Arbeit im Rat.“ Dort möchte sie an ihre ehrenamtlichen Aufgaben anknüpfen und sich für die Themen Jugend und Schule stark machen.

Verlierer Für die SPD ist mit nur 15,9 Prozent der Stimmen (-4,23) die Wahl enttäuschend verlaufen. Im Vergleich zur Europawahl hat die SPD zwar wieder leicht zugelegt, was SPD-Fraktionsvorsitzende Nicole Niederdellmann als „Hoffnungsschimmer“ bewertet. Dennoch sagt sie: „Das Ergebnis ist eine Enttäuschung. Es bestärkt uns aber auch in der Erkenntnis, dass wir als SPD Meerbusch komplett dem Landestrend unterliegen. SPD wählen ist derzeit nicht schick, der Trend ist Grün.“ Dabei könne sich die Bilanz der SPD in der abgelaufenen Ratsperiode sehen lassen. „Das wurde aber leider ignoriert.“ Möglicherweise liege das auch daran, dass die SPD in der Vergangenheit oft Ideengeber war, dessen Anregungen erst einmal abgeschmettert wurden, um dann zeitversetzt von anderen Fraktionen wieder aufgegriffen zu werden.

Zum SPD-Bürgermeisterkandidaten Michael Billen, der mit 13,83 Prozent der Stimmen Dritter wurde, sagt Niederdellmann-Siemes: „Michael Billen war ein sehr guter und erfahrener Kandidat, der einen sehr guten Wahlkampf gemacht hat und der der Kommunalpolitik glücklicherweise erhalten bleibt.“ Mit Christian Bommers und Marcel Winter gingen nun zwei Bewerber in die Stichwahl, die keinerlei Erfahrung in Sachen Verwaltungsarbeit hätten.

Neue Fraktionen im Rat Die AfD ist künftig mit einem Sitz im Rat vertreten. Marc Becker, ehemals Pirat und nun als Vertreter von Die Partei erneut im Rat dabei, hatte schon vorher angekündigt: „Wenn die AfD in den Rat kommt, wird das den Ton und die Stimmung verändern.“ Das befürchtet auch Nicole Niederdellmann-Siemes: „Aber ich bin mir sicher, dass im Rat der Stadt Meerbusch kein Platz für Hass und Hetze ist. Dafür werden wir demokratischen Parteien sorgen.“

Auch Grünen-Fraktionschef Jürgen Peters ist sicher, dass das „Bündnis der Demokraten“ im Rat stark genug sein wird. „Wichtig ist, dass wir uns sachlich damit auseinandersetzen. Auch bei einem Sitz kann das schnell auf den Keks gehen, aber damit werden wir schon zurecht kommen. Da mache ich mir keine Sorgen.“

Sitzverteilung im Rat Die Sitzzahl wurde von 48 auf 60 aufgestockt. Im neuen Rat, der erstmals Ende November zusammenkommt, hat die CDU 25 Sitze, die Grünen haben 14, die SPD hat neun Sitze, Die Linke, die AfD und Die Partei je einen, die FDP ist mit sechs Sitzen dabei, und die UWG/Freie Wähler werden künftig drei Sitze haben.

Mögliche Mehrheiten CDU-Fraktionschef Werner Damblon hatte noch am Wahlabend angekündigt, dass seine Partei Gespräche mit der SPD, den Grünen und der FDP führen werde, allerdings erst nach der Stichwahl. „Unser Ziel ist es, eine verlässliche Basis zu schaffen.“ Zuletzt hatten in Meerbusch die CDU und die SPD gemeinsam verschiedene Beschlüsse gefasst. Deshalb vermuten einige, dass eine Koalition aus CDU und SPD wahrscheinlich sei. Nicole Niederdellmann-Siemes (SPD) sagt: „Wir werden gerne Gespräche mit der CDU führen.“ Derzeit gebe es alle Varianten von Mehrheiten, auch eine Ampel sei möglich. CDU und Grüne hatten in Meerbusch bereits die Ratsmehrheit. Die Kooperation von 2014 scheiterte aber 2018. Damblon: „Vorher haben wir gut zusammengearbeitet, dann haben wir uns auseinandergelebt und es gab eine zweijährige Pause - so etwas passiert.“

Jürgen Peters (Grüne) erklärt, dass seine Partei noch keine Präferenz habe. „Wir werden die Gespräche abwarten“, erklärte er. „Unsere Zusammenarbeit mit der CDU war lange erfolgreich, aber auch nach Ende der Kooperation sind wir mit wechselnden Mehrheiten im Rat gut zurecht gekommen.“