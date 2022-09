Digitalisierung in Meerbusch : Digitales Kommunalportal soll im Dezember starten

Meerbusch Das Portal soll verschiedene öffentliche Dienstleistungen vereinfachen. Diese in das System einzuarbeiten stellt sich derzeit aber als Herausforderung dar.

Im Digitalausschuss stellte die Stadt kürzlich den Zeitplan für das Kommunalportal vor. Dieses soll als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Meerbuschern den Zugang zu städtischen Dienstleistungen vereinfachen. Aktuell befinde man sich in der Testphase, teilte die Stadt mit. Ein Meilenstein dieser Phase sei, die Dienstleistung „Meldebescheinigung“ inklusive Bezahlvorgang zu testen. Ab dem 1. Oktober soll es an die Umsetzung gehen: Verfügbare Dienstleistungen werden in in das Portal eingebunden. Im Dezember ist die Veröffentlichung geplant.