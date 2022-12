Digitale Verwaltung in Meerbusch Städtische Dienstleistungen über das Kommunalportal

Das neue Kommunalportal ist seit dem gestrigen Donnerstag in die Homepage der Stadt Meerbusch integriert. Unter www.meerbusch.de findet man den Link „Bürgerserviceportal“, der zum neuen Angebot weiterleitet. Dort sind die Services in zwölf Kategorien, etwa „Neu in Meerbusch“, „Familie und Kind“, „Steuern und Finanzen“ oder Entsorgung und Umwelt“. In den einzelnen Gruppen finden sich dann die am häufigsten beantragten Dienstleistungen sowie eine umfängliche Liste der vielen Angebote, die die Stadt über das Kommunalportal anbietet, vom Ausweisantrag über den Fischereischein bis zum Schlaglochmelder. Um Missverständnisse bei den Kathegorien zu vermeiden sind einige Services in mehreren der Gruppen hinterlegt, so findet sich der Reiter „Adoption“ sowohl unter „Geburt, Heirat und Sterbefall“ wie auch unter „Familie und Kind“.