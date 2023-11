Kommentar zum Mobilitätskonzept Ambition und Realismus

Aufbruchsstimmung war nicht das Gefühl, welches die Diskussion im Mobilitätsausschuss vermittelt hat. Vor allem, aber nicht ausschließlich, aus den Reihen der CDU war zu hören, dass viele der Maßnahmen in Meerbusch nicht umsetzbar seien. Vor allem die ambitionierteren Ziele werden wohl keine politische Mehrheit finden, die Hoffnung, dass Meerbusch in den nächsten 15 Jahren zu einem Paradies für Radfahrer wird, scheint unrealistisch. Der Grund, viele der Vorgaben des Konzepts kritisch zu betrachten, ist Scheu vor radikalen Schritten. Die Menschen sind an die Mobilität gewohnt, die unsere Städte spätestens seit der Nachkriegszeit prägen, und breitere Radwege werden nicht bevölkerungsweit dafür sorgen, bei schlechtem Wetter das Auto stehen zu lassen. Dazu kommt die dramatische Lage des Stadthaushalts, die große Sprünge auf absehbare Zeit ohnehin nicht zulässt. Wichtig ist jetzt, dass das Mobilitätskonzept nicht in einer Schublade verschwindet, sondern zur Anwendung kommt, um den Verkehr in Meerbusch wenn schon nicht zu revolutionieren, dann doch zumindest zu verbessern.