Kommentar Klima als Faktor der Stadtplanung

Der Klimawandel ist eine Realität, der wir uns alle stellen müssen. Hitzesommer werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten häufiger werden und die Gefahr von Starkregen zunehmen. Dass die Stadt den Bürger nun über ein beliebtes Medium wie den Umweltkalender dazu Hinweise gibt, ist ein guter erster Schritt – aber eben nur ein erster. Denn langfristig wird kein Weg an dem vorbeiführen, was angekündigt wurde: klimaangepasste Stadtentwicklung. Das bedeutet unter anderem, dass mehr Grün in den öffentlichen Raum integriert, bewusst Frischluftschneisen geschaffen und erhalten sowie auf Neubauten in hochwassergefährdeten Zonen verzichtet werden soll. Und das erfordert Konsequenz und Mut. Die Haushaltsberatungen Ende 2023 haben gezeigt, dass schon für mäßige Investitionen mit hauptsächlich ökologischem Nutzen häufig der Mehrheit der politische Wille fehlt. Aber die Klimaanpassung muss langfristig mehr sein als wertvolle Tipps für die Bürger. Meerbusch braucht den Mut, unangenehme Entscheidungen zu treffen, und die Konsequenz, damit auch teilweise gegen die eigenen finanziellen Interessen zu handeln – zum Wohl zukünftiger Generationen in Meerbusch.