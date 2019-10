DKMS-Typisierungsaktion : Knochenmarkspende für Lehrerin aus Büderich gefunden

Wer genau der Stammzellenspender für Claudia Gross ist, ist unklar. Fest steht nur, dass sie bald transplantiert werden kann.

Die Erleichterung ist Caroline Klingen förmlich anzuhören: „Ja, wir haben endlich einen Stammzellenspender gefunden“, bestätigt die Tochter der an Blutkrebs erkrankten Claudia Gross am Telefon.

Mitte Juni war bei der 64-jährigen Gross eine Form Leukämie, eine so genannte chronische myelomonozytäre Leukämie, diagnostiziert worden, die ohne eine passende Stammzellenspende als unheilbar gilt. Nun gibt es jedoch zumindest die Hoffnung auf eine langfristige Besserung. „Wir hatten letzte Woche einen Termin in der Uniklinik, in der uns mitgeteilt wurde, dass ein passender Spender gefunden wurde“, erzählt Gross‘ Tochter Klingen. Dabei habe es sogar mehrere in Frage kommende Spender gegeben, doch nur einer habe sich nach einigen Tests als optimale Übereinstimmung herausgestellt.