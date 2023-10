Kampf gegen den Klimawandel Neue Ideen für den Hitzeschutz in Meerbusch

Der Sommer 2023 ist eigentlich seit Wochen zu Ende, doch bis in den Herbst hinein waren die Temperaturen lange zumindest mild. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder sehr heiße Phasen, so heiß, dass das Klima für empfindliche Personen – vor allem kleine Kinder und alte Menschen – zur Gefahr werden konnte. Bundesweit werden jedes Jahr mehrere Tausend hitzebedingte Todesfälle verzeichnet. Die Politik und Verwaltungen müssen reagieren – und tun dies unter anderem in Meerbusch. Hier wurde nun ein Hitzeaktionsplan erstellt, der mit kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten für den Umgang mit extremer Hitze in der Stadt schaffen soll.