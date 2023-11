Klimawandel beeinflusst Stadtplanung Meerbusch muss sich auf Starkregen einstellen

Meerbusch · Eine Analyse hat gezeigt, welche Orte in Meerbusch am stärksten durch Überflutungen gefährdet sind. Hier, so heißt es von der Stadt, muss man bei der zukünftigen Planung Rücksicht auf diese Gefahr nehmen – um im Zweifelsfall Projekte neu planen.

06.11.2023, 14:24 Uhr

Die Starkregenkarten zeigen, welche Gebiete in Meerbusch am stärksten von Überflutung gefährdet sind. Foto: RP/Dominik Schneider

Der Klimawandel stellt Meerbusch langfristig vor große Herausforderungen – das Zunehmen extremer Wetterereignisse ist ein wichtiger Faktor, der zukünftig auch bei der Stadtplanung beachtet werden muss. Neben extremer Hitze gehören auch extreme Unwetter zu dem, was uns alle in Zukunft erwartet. Um damit umgehen zu können, hat die Stadt Meerbusch nun einen Plan vorgestellt, wie man sich künftig auf Starkregen einstellen will.