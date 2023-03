Klimademonstration in Meerbusch „Auch vor Ort kann man viel fürs Klima tun“

Weltweit sind am gestrigen Freitag Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto „Tomorrow is too late“ hatte die Organisation Fridays for Future weltweit zu Protesten aufgerufen. Die Demonstration richtet sich an die Politik auf allen Ebenen, die von den Teilnehmern dazu aufgefordert wird, aktiv und mit mehr Engagement als bisher am Erreichen der unter anderem im Pariser Abkommen von 2015 festgesetzten Ziele zu arbeiten. „Es gibt heute eine breite gesellschaftliche Mehrheit für mehr Klimaschutz – doch auf den großen Durchbruch warten wir bis heute“, heißt es auf der Internetseite von Fridays for Future Germany.