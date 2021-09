Gemeinsam in Meerbusch : Kuchenfeen vom Kleingartenverein Osterath backen für Heimbewohner

Osterath Die Kaffeetafel im Vereinsheim für die Bewohner vom Haus Hildegundis hat Tradition. Wegen Corona gab es nun schon zum zweiten Mal einen Kuchen-Lieferservice.

Die „Kuchenfeen“, so werden Gerda Hormanns, Iris Gaide, Gabi Borowski, Katrin Steinhagen und Annemie Hüsgen von den anderen Mitgliedern aus dem Kleingartenverein Meerbusch-Osterath liebevoll genannt. Denn die Frauen sind auch dort für ihre Backkünste bekannt. Dass sie einmal im Jahr für die Bewohner im Hildegundishaus backen, war die Idee von Gerda Hormanns. „Meine Schwiegermutter wurde dort vor vielen Jahren betreut und als Dankeschön habe ich selbst gebackenen Kuchen mitgebracht, den alle sehr lecker fanden“, erzählt die 77-Jährige. Im Kleingartenverein, in dem sie seit rund 30 Jahren Mitglied ist, fand sie dann schnell Mit-Bäckerinnen. „Und nun ist es schon seit mehr als zehn Jahren Tradition, dass wir die Bewohner einmal im Jahr in unser Vereinsheim zur schönen Kaffeetafel einladen“, berichtet Hormanns. Der Vorstand des Vereins bezahlt sämtliche Zutaten und spendiert den Kaffee. „Die Nachmittage sind immer sehr gesellig, meist wird auch gesungen und getanzt, und die Senioren sind glücklich, dass sie gemeinsam so eine schöne Zeit verbringen“, sagt Gerhard Pielhauer vom Vereinsvorstand. Als Corona kam, war es vorbei mit der Geselligkeit.

Aber die oberste Kuchenfee Gerda Hormanns dachte sich: Wenn die Senioren nicht zum Kuchen kommen können, kommt der Kuchen einfach zu den Senioren. „Wir haben alles mit der Heimleitung abgesprochen, zwei Tage festgelegt, an denen wir den Kuchen vorbeibringen konnten, und dann haben wir gebacken wie immer.“ Premiere für den Bringservice war im vergangenen Sommer. Auch in diesem Jahr musste der Kaffeeklatsch im Vereinsheim abgesagt werden. „Also haben wir erneut in zwei Etappen – am 11. August und am 1. September – unsere Kuchenstücke ins Haus Hildegundis transportiert“, so Hormanns. Diese Alternative habe sogar einen Vorteil: „So bekommen nämlich auch die Bewohner unseren Kuchen, die nicht mehr mobil genug sind, um im Bus zum Kleingartenverein gefahren zu werden.“