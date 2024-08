Kultur in Meerbusch Klavierduo mit Romantik und Rhapsody im Wasserturm

(RP) Die Liebhaber der klassischen Musik erwartet am Sonntag, 18. August, um 17 Uhr im Forum Wasserturm ein Konzert unter dem Titel „Romantik in blau – Rhapsodie in Blue!“ In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ ist das Duo Four Te im Forum Wasserturm zu Gast.