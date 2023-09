Trompeter aus Meerbusch Zwei Leben für die Musik

„Ich war fanatisch, habe den ganzen Tag bei geöffnetem Fenster geübt, wollte so spielen, wie Happy James in Hollywood.“ Und so hatte Klaus Klaaßen bald Freude am Spiel, lernte auf einer auf Vermittlung seines Lehrers erworbenen Trompete schnell und dachte bereits nach wenigen Jahren ans Geldverdienen. Und es kamen etliche Aufträge. Klaaßen erinnert sich unter anderem an den musikalischen Empfang von König Bhumibol und Königin Sirikit – zirka 1960 - am Flughafen Düsseldorf und einen Aufenthalt auf Ibiza: „Ein Herr kam vorbei und sagte: Heute um 18 Uhr bei mir. Wir besorgten uns Kleidung im Ibiza-Look und spielten in einem großen, tollen Haus: Ich habe viele faszinierende Menschen kennengelernt und alles das ist durch das Trompeten-Spiel passiert.“ Klaus Klaaßens Schwester Hella fasst es so zusammen: „Er war schon ein toller Hecht.“ Und Jürgen Strerath plant, im Herbst in seinem Salon ein musikalisches Debüt zu geben: „Mit Trompete und Posaune live.“