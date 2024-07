Kultur in Meerbusch Sommerkonzert „Klassik meets Jazz“ in der Nikolaus-Kirche

Musikliebhaber können sich über den Auftakt der neuen Konzertreihe „Meerbuscher Sommermusik“ freuen. Am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr findet in der Nikolaus-Kirche in Osterath steht das erste Konzert unter dem Motto „Jazz meets Klassik“ statt. Auf dem Programm steht von Antonio Vivaldi für konzertierende Altblockflöte, Oboe und Basso Continuo. Dazu spielt Duotalk feine Jazz-, Soul- und Popmusik in kleiner Besetzung mit Gitarrist und Fachbereichsleiter an der Musikschule Daniel Goldkuhle und Sängerin Maike van Bebber. Das Programm entscheiden die beiden spontan und stellen es dem Publikum vor. Zu hören sind außerdem die Meerbuscher Kirchenmusikerin Marianne Zangl-Bartsch an der Orgel, Michael Krones an der Blockflöte. Er hat als Abteilungsleiter Kultur der Stadt die Reihe initiiert. Das kostenlose Konzert dauert 45 Minuten.