Kultur in Meerbusch Klassische Musik in neuem Gewandt

Damit es beim Konzertabend im Alten Küsterhaus nicht beim passiven Zuhören und Eintauchen in eine poetische Atmosphäre bleibt, dürfen die Zuhörer ihr Lieblingsgedicht mitbringen und zwischen den Liedern vortragen, wenn sie mögen. „Das kann etwas ganz Modernes sein, aber ebenso ein Gedicht von Heinrich Heine, Friedrich Schiller oder Joseph von Eichendorff“, erklärt Porizko. Einige Schüler des Mataré-Gymnasiums haben schon zugesagt, etwas vorzutragen. „Ein Gedicht sagt etwas über den Menschen aus“, ergänzt die Musikerin. Sie will zum Abschluss und als Überraschung eines dieses Gedichte herausgreifen und es vertonen. „Das soll eine ganz spontane Komposition werden, die ich dann dem Publikum vortrage“, verrät sie. Die in der Nähe von Moskau geborene Porizko hat neben Musikwissenschaften auch Komposition in St. Petersburg studiert, so dass sie sich das zutraut. Man darf gespannt sein.