Im Dezember eröffnet : Kita Schneckenhaus kennenlernen beim Tag der offenen Tür

Das Stepke-Team begrüßt Eltern und interessierte Pädagogen. Foto:Stepke Foto: RP/Stepke

Meerbusch Eltern und interessierte Pädagogen sind eingeladen, sich ein Bild von der im Dezember 2021 eröffneten Kindertagesstätte in Büderich zu machen.

(RP) Im Dezember 2021 eröffnete Stepke-Kitas mit der Kita Schneckenhaus ihre erste Einrichtung in Büderich. Nun lädt das Team unter Leitung von Hanna Hoenicke zum Ende des ersten Kita-Jahres zu einem Tag der offenen Tür in die sechsgruppige Einrichtung ein.

Am 14. Juni werden von 17.30 bis 20.30 Uhr die Kita-Türen in der Lötterfelder Straße 30 öffnen, um interessierten Eltern und pädagogischen Fachkräften die Räumlichkeiten und das pädagogische Konzept von Stepke vorzustellen. „Wir freuen uns, nach der Eröffnung unseren ersten Tag der offenen Tür in der Kita durchführen zu können. Gemeinsam mit meinem Team beantworten wir vor Ort alle Fragen zu unserer Einrichtung und geben Einblicke in unseren Kita-Alltag“, so Kita-Leitung Hanna Hoenicke.

„Es ist schön zu sehen, wie sich die Kita entwickelt hat und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, den Familien in Meerbusch sowie interessierten Pädagogen unsere Einrichtung zu zeigen und in den persönlichen Austausch zu gehen“, ergänzt Stepke-Regionalleitung Jutta Thomas. In jeder Einrichtung der Stepke-Gruppe soll den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachbildung geboten werden, so Thomas.

In der seit einem Jahr betriebenen Kita Schneckenhaus gibt für Groß und Klein einiges zu entdecken: Gruppenräume für ein vielseitiges Betreuungsangebot der Kinder werden durch Spiel- und Kuschelecken sowie eine große Turnhalle, die zur aktiven Bewegung und zum Austoben animiert, ergänzt.