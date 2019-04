Umfrage in der Kita : Vom Osterhasen aus dem Osterland

Warum feiern wir eigentlich Ostern? Da sind sich die Kinder aus der Tageseinrichtung Fronhof in Büderich einig: Natürlich weil der Osterhase kommt. Sechs Kinder, die bald in die Schule kommen, stehen Rede und Antwort und erzählen, wie sie sich den Osterhasen vorstellen, wie er die Leckereien verteilt und wo die besten Verstecke sind.

„Der Osterhase versteckt die Ostereier meistens im Garten“, weiß Henri, sechs Jahre alt. „Als Überraschung für die Kinder, damit sie die Eier suchen können“, sagt Philipp (6). Ganz früh am Sonntagmorgen, wenn alle noch schlafen, macht sich der Osterhase auf den Weg, sagen die Kinder. „Er hat die Eier in einem Korb auf dem Rücken“, glaubt Matilda (6), das habe sie schon einmal in einem Buch gesehen. Lia (6) glaubt eher, dass er ganz viele Säcke dabei hat oder einen riesigen Korb, wie Philipp meint. Allen Kindern Leckereien in ein Versteck oder ins Osternest zu legen, schafft der Hase deshalb, weil er ganz schnell hüpfen kann, sagt Lale.