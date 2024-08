Familien in Meerbusch Warum die Arbeiten für den Kita-Bau in Osterath stocken

Die Ankündigung der Stadt Meerbusch, auf dem Gelände der Barbara-Gerretz-Schule in Osterath eine Kita zu bauen, wurde von Familien in Osterath mit großem Interesse wahrgenommen. „Im Februar fanden dort Rodungsarbeiten statt. Seither ist nichts mehr passiert“, berichten Leser und wollten wissen, was dahinter steckt. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Stadtsprecher David Burkhardt jetzt, dass auf eine abschließende Klärung bei der Finanzierung der Kita gewartet werde. Betreiber der Kindertagesstätte ist das DRK, die GWG Viersen realisiert den Bau. Für das Projekt war ein Investitionskostenzuschuss des Landes in Höhe von rund drei Millionen Euro vorgesehen. „Eine Klärung wird aber in Kürze erwartet und dann sollte es hier auch weitergehen“, erklärte Burkhardt gegenüber unserer Redaktion. Das DRK plant, in der Kita, die rund 100 Kinder betreuen soll, auch ein heilpädagogisches Angebot und Kinder mit Behinderung in den Kita-Alltag zu integrieren. Fertig werden könnte die Kita Ende des Jahres 2024.