Pfarrheim Strümp: Strümper Pfarrheim: Gruppen gehen nach Verkauf leer aus

Schlechte Nachricht für die Gruppen der Kirchengemeinde in Strümp: Wenn das Pfarrheim den Besitzer gewechselt hat, gibt es keine Räume mehr für die Treffen.

Der Verkauf des zurzeit ungenutzten Pfarrheims in Strümp an die Caritas ist beschlossene Sache: „Die Pfarrgemeinde Hildegundis von Meer freut sich, gemeinsam mit der Caritas Krefeld/Meerbusch eine neue Nutzung für das Pfarrzentrum Strümp gefunden zu haben“, heißt es einer Mitteilung des GDG-Rates Hildegundis von Meer. Der Kirchenvorstand hat diesen Beschluss in seiner letzten Sitzung gefasst.

Hintergrund: Die katholische Kirchengemeinde hatte im Jahr 2016 das Pfarrheim an die Stadt Meerbusch vermietet, die dort Flüchtlinge untergebracht hat. Als aber immer weniger Flüchtlinge auch nach Meerbusch kamen, stand fest: Die Stadt braucht das Pfarrheim, das sie für fünf Jahre angemietet hatte, nicht mehr. Sie wollte (und hat mittlerweile) es an die Kirche zurückgeben, die es aber so richtig gar nicht mehr zurück haben wollte. Also wurde nach einer neuen Nutzung Ausschau gehalten – eine, die der Gemeinde zudem wirtschaftlich nützen könnte.

Und mit dem Käufer Caritas ist nun der neue Nutzer gefunden. Denn der Wohlfahrtsverband mit Hauptsitz in Krefeld will dort eine Caritas-Pflegestation für ambulante Pflegeleistungen einrichten und den Fahrbaren Mittagstisch von der Krefelder Straße in Osterath dorthin verlagern. Als neues Angebot möchte die Caritas eine Tagespflege aufbauen, da der Bedarf dafür in Strümp dringend bestehe. Der Vertrag sieht vor, dass das Grundstück im Besitz der Pfarrei bleibt, mit der Caritas soll eine 50-jährige Nutzung auf Erbpachtbasis vereinbart werden.



Die Caritas war nach eigenen Angaben schon länger auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in Meerbusch, um weitere Pflege-Leistungen anbieten zu können. So gebe es Bedarf für Kurzzeit- und Tagespflege, so Delk Bagusat, Vorstand der Caritas Krefeld/Meerbusch. Noch hat zwar der Aufsichtsrat der Caritas der Vereinbarung nicht zugestimmt, das Ja-Wort gelte aber als sicher, schreibt Sven-Joachim Otto, Pressesprecher des GDG-Rates aus Strümp.

Die Kirchengemeinde würde von dem Verkauf des Pfarrheims profitieren, so Otto. Denn dadurch werde die Gemeinde nicht nur von den laufenden Betriebskosten entlastet, sondern soll „auch die Bauunterhaltung der Kirche St. Franziskus in Strümp ermöglichen, für die die Mitfinanzierung des Bistums ebenfalls entfallen ist“, heißt es in der Mitteilung.