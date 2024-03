Kinder in Meerbusch Wie helfe ich bei Mobbing?

Ausgrenzung und Diskriminierung erleben schon Kinder. „Sie sehen es auf der Straße, im öffentlichen Nahverkehr und in der Schule“, sagt Astrid Fox. „Wir wollen ihnen Gelegenheit geben, über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich gegenseitig dafür zu sensibilisieren.“ Die 41-Jährige ist als „Engagementförderin“ bei der katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist in Büderich tätig. Zusammen mit Jugendreferentin Pia-Sophie Schillings (34) lädt sie Mädchen und Jungen zwischen neun und 13 Jahren am Samstagvormittag, 9. März, zu einem Workshop gegen Ausgrenzung und Rassismus ein. „Wie fühlt sich das an? Wo sind Grenzen? Wie kann ich helfen? Wir wollen die Kinder dabei unterstützen, alltagsgerechte Strategien zu erarbeiten“, sagt Fox.