Kultur für Kinder in Meerbusch Prinzessinen und Weihnachtsgänse im Kindertheater

Am 19. November ist „Die zweite Prinzessin“ unter der Leitung des Bonner Theaters Papperlapupp zu sehen. In dem Stück geht es um die Einfälle der jüngeren Schwester, die mit allen Mitteln versucht, ihre ältere Schwester loszuwerden, ebenso wie die Versuche der Eltern die Probleme ihrer Töchter zu lösen. An Heiligabend selbst, jeweils um zehn und um zwölf Uhr, zeigt das Seifenblasen-Figurentheater Meerbusch „Charlotte und die Weihnachtsgans“, in welchem das weihnachtliche Chaos und die schlechte Stimmung aller Familienmitglieder sich durch den Einfluss einer, nicht ganz echten, Gans doch noch zum schönsten Weihnachtsfest entwickelt.