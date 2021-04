„Wir heißen Diskoagenten“ : Kinder wollen Polizei in Meerbusch bei Ermittlungen helfen

Meerbusch Fünf Mädchen aus Meerbusch haben sich als „Diskoagenten“ der Kreispolizei als Detektive angeboten. Ein gutes Zeichen für das Image der Polizei, finden die Beamten.

Eine ungewöhnliche Nachricht fanden die Polizeibeamten des Rhein-Kreises Neuss in ihrem Briefkasten: Fünf Mädchen aus Meerbusch im Alter zwischen drei und zehn Jahren bieten in dem Brief ihre Hilfe beim Aufklären von Verbrechen an: „Liebes Polizeiteam, ich wollte fragen, ob ich und meine vier Freundinnen Detektive sein können. Wir heißen Diskoagenten“, steht da in Kinderschrift geschrieben.