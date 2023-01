Schach lernen in Meerbusch Früher Einstieg in die Welt des Schachspiels

Zweimal im Jahr bietet der TSV Meerbusch Schachkurse an, diese gehen über zwölf Termine. Wer ernsthaft dabei bleiben will, kann danach in den Verein eintreten – es gibt wöchentliches Training, auch für die Kinder. Beim TSV lernen die Schachspieler nach der sogenannten Stappenmethode. Diese basiert auf Lehrbüchern, die es in sechs Stufen gibt, voller Aufgaben und Probelmstellungen, aber auch mit lustigen Illustrationen. Die Methode geht recht weit, bis zu einem Elo-Wert von 1800, was einer Spielstärke auf gehobenem Vereins-Level entspricht. „Es gibt natürlich keine Hausaufgaben, aber wer sich daheim mit dem Lernheft beschäftigen will, kann das tun und wird dadurch sicher schneller vorankommen“, sagt Cieslik. Er warnt aber auch davor, den Stoff zu schnell zu präsentieren. „Es dauert, bis sich das theoretisch Gelernte auf dem Schachbrett niederschlägt.“